Klagenfurter Pfarre veranstaltet Ferienlager für Kinder

Die Pfarre St. Josef Klagenfurt bietet heuer eine besondere Ferienaktion für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren an. Das Ferienlager findet vom 14. bis 20. Juli in Edling (Kreis Völkermarkt) in einem Jugendübernachtungshaus satt. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Gaudi-Olympiade, Lagerfeuer, eine Nachtwanderung, Zaubershow, verschiedene Bewerbe und auch eine Kinderdisco. Es gibt auch einen Fußballplatz und einen Pool. Die Woche inkl. Übernachtungen, Verpflegung und Programm kostet 230 Euro pro Person, für Geschwisterpaare vergünstigt. Das Betreuerteam besteht aus erfahrenen Pädagogen, Eltern und Salesianern. Auch ein ausgebildeter Sanitäter ist mit vor Ort.

