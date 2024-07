Nach Kollision: Feuerwehr bringt Flascherlzug wieder auf Schiene

Veröffentlicht am 30. Juni 2024, 21:12 / ©FF Stainz

Am 29.06. gegen 15.44 Uhr wurde die Feuerwehr Stainz per Sirenenalarm zu einem Verkehrsunfall alarmiert, wie sie heute auf Facebook bekannt gab. Sie wurden gerufen, da es bei der Langwiesenbachgasse zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und dem Flascherlzug gekommen sei. Infolgedessen, so der Alarmtext, sei ein Waggon entgleist.

Zug entgleist

Am Einsatzort fanden die Florianis ein kurioses Szenario vor: Der rund neun Tonnen schwere Kohlewaggon des Zuges war aufgrund des Zusammenstoßes aus dem Gleiskörper gesprungen und musste mit Hilfe des LKWA-Kran Stainz angehoben und auf Schiene gebracht werden. Wie die Freiwillige Feuerwehr Stainz mitteilte, gab es keine Verletzten, das Auto wurde jedoch schwer beschädigt. Der Einsatz dauerte etwa eine Dreiviertelstunde und im Einsatz stand die Feuerwehr mit zwölf Personen sowie die Polizei.