Stellenweise Starkregen am Montag in der Steiermark

Am Montag wird es in der Steiermark trüb und regnerisch. Eine Kaltfront zieht über die grüne Mark und bringt eine deutliche Abkühlung mit sich. Wie Geosphere Austria prognostiziert, zieht die Kaltfront bereits am Vormittag durch die Obersteiermark, gegen Mittag erreicht sie dann den äußersten Südosten. Stellenweise kann es zu starken Regenfällen kommen. Wenn die Kaltfront vorübergezogen ist, gibt es eine leichte Auflockerung, doch in der Obersteiermark kann es auch später noch zu Regenschauern kommen. Es wird kühler bei Temperaturen zwischen 15 und 24 Grad.