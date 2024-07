Der Montag bringt fast in ganz Österreich Regenwetter

Veröffentlicht am 30. Juni 2024, 22:09 / ©Thomas Kaiser

Der Montag bringt in ganz Österreich eine Abkühlung. Im Norden und Osten sind laut Geosphere Austria nur einzelne Schauer zu erwartet, vor allem nachmittags gibt es vielerorts Sonnenstunden. Anders sieht die Lage im Süden und Westen Österreichs aus: Eine Kaltfront bringt teils kräftige Regenschauer und mancherorts auch Gewitter. Es weht ein schwacher bis mäßiger West- bzw. Nordwestwind. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 13 und 26 Grad, wobei es im Burgenland am Montag am wärmsten ist.