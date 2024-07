Auto von Baum erschlagen: Lenker (61) verletzt

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 08:16 / ©Fotomontage Canva

Am Sonntag, dem 30. Juni 2024, gegen 17.25 Uhr, kam es in Alpbach zu einem schweren Zwischenfall, als ein 61-jähriger österreichischer Staatsangehöriger mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße unterwegs war. Ein durch ein Gewitter umgestürzter Baum blockierte seine Weiterfahrt, weshalb er versuchte, sein Fahrzeug zurückzusetzen.

Baum stürzt auf Auto

Genau in diesem Moment stürzte ein weiterer Baum auf das Dach des Autos und verursachte einen Totalschaden. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen im Kopf- und Nackenbereich. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnte er in häusliche Pflege entlassen werden. Die freiwillige Feuerwehr Alpbach konnte die Straße räumen. Aufgrund des starken Unwetters kam es in diesem Bereich zu mehreren, durch umgestürzte Bäume versperrte, sowie durch Schotter stark verunreinigte Straßen und lokalen Überflutungen.