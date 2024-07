Unfall in Wolfsberg: Alko-Lenker rammt Verkehrszeichen und Zaun

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 08:30 / ©5min.at

Am Sonntag, den 30. Juni 2024, gegen 18.45 Uhr, lenkte ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg sein Auto auf der Gemmersdorfer Landesstraße von Reideben kommend in Richtung Michaelsdorf. Im Gemeindegebiet von Wolfsberg bog der Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts in Richtung Glein ab.

Lenker war stark alkoholisiert

Beim Abbiegen geriet der Fahrer zu weit nach links und beschädigte ein Verkehrszeichen sowie einen Zaun. Ein sofort durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung des Fahrers. Die Polizei Kärnten reagierte prompt und entzog dem Mann vor Ort seinen Führerschein.