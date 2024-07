Steirische Landtagswahl: Niko Swatek zum NEOS-Spitzenkandidat gewählt

Niko Swatek führt die NEOS in die steirische Landtagswahl

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 08:53 / ©NEOS Steiermark

Die steirischen NEOS haben ihren Landessprecher Niko Swatek mit 85 Prozent zum Spitzenkandidaten für die kommende Landtagswahl gewählt. Swatek setzte sich gegen drei weitere Kandidaten im Rennen um den ersten Listenplatz durch. Auf den weiteren Listenplätzen befinden sich Bettina Schoeller an zweiter und Robert Reif an dritter Stelle.

NEOS-Kandidaten für die Landtagswahl stehen fest

Das Votum der Mitglieder war nach der öffentlichen Vorwahl und der Wahl durch den Erweiterten Vorstand die dritte und letzte Stufe des NEOS-Vorwahlprozesses, die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl – voraussichtlich am 24. November – stehen somit final fest. Der amtierende Landessprecher Niko Swatek wurde damit gestern zum Spitzenkandidaten gewählt.

NEOS wollen „vier große Probleme im Land lösen“

“Ich bedanke mich für das Vertrauen. Aber es gibt noch viel zu tun, damit wir dieses Vertrauen auch bei den Wählerinnen und Wählern im November genießen dürfen. Wir wollen mitgestalten und sind bereit wie nie zuvor”, so Swatek, der in seiner Rede ein konkretes Versprechen abgab: “Mit ihrer Stimme werden wir NEOS vier große Probleme im Land lösen: Wir werden die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und für beste Bildung unserer Kinder sorgen. Wir werden unserer Wirtschaft wieder zum Aufschwung verhelfen. Wir werden ein Gesundheitssystem schaffen, auf das man sich wieder verlassen kann. Und wir werden die Steiermark von Freunderlwirtschaft Postenschacher befreien.”

Pläne für den Herbst

“Während sich andere jetzt in die Sommerpause verabschieden oder politisches Kleingeld wechseln, werden wir auch die Sommermonate nutzen, um für die Steirerinnen und Steirer zu arbeiten. Wir werden beispielsweise bis zum Herbst einen Aufschwungplan erarbeiten, damit die Steiermark wirtschaftlich endlich wieder auf die Überholspur kommt”, kündigt Swatek an. Als Ziel für die Steiermark gibt er an: “Wir haben den Anspruch zu gestalten. Es ist uns bisher aus der Oppositionsrolle heraus schon vieles gelungen, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir sind bereit wie nie zuvor.”