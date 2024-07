Mann mit zwei Kindern an Bord fuhr 180 km/h im 80er: Schein und Auto weg

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 08:56 / ©LPD Stmk/Makowecz

Am Nachmittag des 29. Juni 2024 fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem PKW von Tirol kommend auf der S16 in Richtung Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt wurden auf der genannten Strecke Radarkontrollen durchgeführt. Im dortigen Bereich löste der PKW-Lenker das Messgerät aus. Anstatt den erlaubten 80km/h, fuhr dieser mit 180 km/h die S16 entlang. Der 26-Jährige konnte wenig später von einer Streife der Bundespolizei angehalten werden. Bei der Anhaltung konnten die Beamten feststellen, dass auf dem Rücksitz zwei Kleinkinder, eines davon im Säuglingsalter und die Ehefrau auf dem Beifahrersitz saßen. Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und das Fahrzeug beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand.