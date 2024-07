Steirer tippte richtig und wurde um 30.000 Euro reicher

Die Lotto-Ziehung am gestrigen Sonntag, den 30. Juni 2024 endete ohne einen Lotto Sechser, damit geht es am kommenden Mittwoch um den sechsten Dreifachjackpot des Jahres. Nachdem niemand die „sechs Richtigen“ erraten konnte, bleiben rund 2,3 Millionen Euro im Topf. Diese Summe wird sich bis Mittwoch noch weiter erhöhen, 3,2 Millionen Euro stehen dann auf dem Spiel.

Tipp aus der Steiermark auf Normalschein abgegeben

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 27 und erhalten dafür jeweils mehr als 30.000 Euro. Zwei Gewinne gehen ins Burgenland, beide wurden per Normalschein erzielt. Ein Gewinn geht in die Steiermark, ebenfalls per Tipp auf einem Normalschein und der vierte Gewinn wurde in Kärnten per Quicktipp erzielt.