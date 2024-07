Hagelunwetter in Waldkirchen/Thaya: Schadenssumme wird heute ermittelt

Niederösterreich / Waldkirchen an der Thaya

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 10:42 / ©BFK WT / St. Mayer

Neben zahlreichen privaten Wohnhäusern sind besonders Wirtschaftsgebäude, Stallungen sowie öffentliche Gebäude wie das Gemeindeamt und die Feuerwehrhäuser betroffen. Bis Sonntag 21.00 Uhr waren über 250 Feuerwehrmitglieder aus den Bezirken Waidhofen an der Thaya, Gmünd und Zwettl im Einsatz, um beschädigte Gebäude mit Planen notdürftig abzudecken. Selbst während weiterer Gewitterschauer mit Starkregen wurde die Arbeit unermüdlich fortgesetzt. Niederösterreich im Ausnahmezustand.

55 Gebäudeobjekte konnten bereits gesichert werden

Bisher konnten 55 Objekte gesichert werden, doch die Arbeiten an weiteren 90 betroffenen Objekten werden am Montag fortgesetzt. Unterstützung aus dem Bezirk Horn mit einem Unimog ist bereits angekündigt. Eine genaue Schadensbilanz steht noch aus. Die Schadenskommission der betroffenen Gemeinden wird am Montag ihre Arbeit aufnehmen, um das Ausmaß der Schäden zu bewerten und Hilfe zu koordinieren.