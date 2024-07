Schwerer Unfall auf Bauernhof: 72-Jähriger von Rundballen getroffen

Ein 72-jähriger Mann wollte am 30. Juni 2024 auf einem landwirtschaftlichen Hof im Gemeindegebiet von Kirnberg an der Mank einen mit 26 Rundballen beladenen Anhänger entladen. Als er einen der Spanngurte geöffnet habe, die die Rundballen sicherten, rutschte ein Rundballen vom Anhänger und traf den Mann. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber C 15 in das Landesklinikum Amstetten geflogen.