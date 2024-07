Unwetter rollt auf Kärnten zu: Wie schlimm wird es?

Der Experte bei GeoSphere Austria erklärt gegenüber 5 Minuten was in den nächsten Stunden auf uns zukommt.

Der Experte bei GeoSphere Austria erklärt gegenüber 5 Minuten was in den nächsten Stunden auf uns zukommt.

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 11:59 / ©Fotomontage Canva: Leserfoto

Kärnten steht vor einer unruhigen Wetterphase: Laut Christian Stefan, Meterologe bei Geosphere Austria, wird Kärnten heute von einer Kaltfront überquert. Diese sorgt für weit verbreitete, gewittrige Schauer. Die Hauptgefahr besteht im Starkregen, der entlang der Schauerbahnen große Regenmengen bringen kann. Flächendeckende Regenfälle sind jedoch nicht zu erwarten.

Gewitter und Starkregen über Kärnten

Während gestern noch eine größere Hagelgefahr bestand, ist diese heute eher gering. Lokal könnte der Starkregen allerdings zu Problemen führen. „Das Schwergewicht der stärksten Regenfälle liegt in der Mittagszeit und am Nachmittag“, erklärt Christian Stefan. Danach sollte sich das Wetter beruhigen, und die Regenfälle klingen gegen Abend und in der Nacht ab.

Auch Steiermark betroffen, Wien bleibt ruhig

Neben Kärnten sind auch Teile der Steiermark von der Kaltfront betroffen. Für den Rest Österreichs, insbesondere Wien, sieht die Prognose entspannter aus. „In Wien ist die Front bereits gestern durchgezogen“, so Stefan.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2024 um 12:12 Uhr aktualisiert