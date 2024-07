Neue Vorschriften: Wiener Taxis können jetzt bewertet werden

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 12:36 / ©5min.at

In Wien treten heute neue gesetzliche Vorschriften für Taxis in Kraft, die Fahrgästen mehr Transparenz und Komfort bieten sollen. Eine wesentliche Neuerung ist die Einführung eines verpflichtenden Infoblatts in jedem Taxi, das Passagiere auf Deutsch und Englisch über ihre Rechte informiert. Dazu gehört unter anderem das Recht, immer mit Bankomat zahlen zu können.

Bewertung per QR-Code

Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, Taxifahrten direkt über einen QR-Code zu bewerten. Jedes Taxi ist mit einem individuellen QR-Code ausgestattet, der es Fahrgästen ermöglicht, ihre Fahrt, das Fahrzeug und den Fahrer mit Sternen zu bewerten – von eins bis fünf. Bewertungen mit ein oder zwei Sternen können zudem detaillierte Gründe für die Unzufriedenheit angeben. Bis zu diesem Punkt bleibt die Bewertung anonym.

Transparentes Feedback-System

Das neue System wurde von der Fachgruppe für Beförderungsgewerbe in der Wiener Wirtschaftskammer initiiert, um die Qualität der Taxi-Dienste zu verbessern. Feedback kann nicht nur über den QR-Code im Taxi, sondern auch über die Website Taxifeedback.at abgegeben werden, indem das Kennzeichen des Taxis angegeben wird.

Verbesserung der Servicequalität

Stadtrat Peter Hanke betont die Bedeutung des neuen QR-Codes für die Transparenz und Qualität der Taxidienste in Wien. Auch NEOS-Wien-Wirtschaftssprecher Markus Ornig unterstreicht, dass direktes Feedback von Fahrgästen sowohl die Zufriedenheit steigert als auch das Vertrauen in die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Taxidienste fördert.

Kundenschutz und Beförderungspflicht

Das Infoblatt informiert auch über die Rechte der Fahrgäste, einschließlich der Beförderungspflicht des Taxis und des Rechts auf den schnellsten Weg. Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, betont die Unverzichtbarkeit von Taxis für viele Menschen in Wien und die Notwendigkeit, dass Passagiere ihre Rechte kennen.

Zukunft der Wiener Taxidienste

Mit den neuen Regelungen und dem Feedback-System strebt Wien an, die Qualität der Taxi-Dienstleistungen weiter zu verbessern und den Bedürfnissen der Fahrgäste gerecht zu werden. Die öffentliche Einsichtnahme in Bewertungen ist jedoch nicht vorgesehen, um die Anonymität der Feedbackgeber zu wahren.