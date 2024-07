Zeugnisaktion: Deine Mathe-Note bestimmt den Ticketpreis

In der Steiermark starten die Sommerferien für alle Schüler mit einer Belohnung Von Cineplexx für ihre Leistungen im vergangenen Schuljahr. Wer sein Zeugnis am Freitag, den 5. Juli 2024 in ein steirisches Cineplexx Kino mitnimmt, der bekommt das Ticket zum Preis seiner Mathematik-Note. Die Zeugnisaktion gilt in allen Cineplexx Kinos in der Steiermark: Cineplexx Graz, Annenhof Kino, Geidorf Kunstkino, Cineplexx Leoben und Cineplexx Weiz.

Zeugnis nicht vergessen!

Der Eintrittspreis für einen Kinobesuch am Zeugnistag in der Steiermark lässt sich mit der Formel Mathe-Note = Ticketpreis errechnen. So zahlen Einser-Schüler nur 1 Euro für den Film ihrer Wahl. Mit einem Zweier im Fach Mathematik bekommt man das Kinoticket um 2 Euro, mit einem Dreier um 3 Euro und mit einem Vierer um 4 Euro. Das teuerste Ticket kostet 5 Euro, und zwar für Schüler mit eben dieser Note. Für den Zeugnisrabatt muss lediglich an der Kinokassa das Original-Semesterzeugnis vorgewiesen werden.