Sturmchaos im Gailtal: Baum fiel auf Haus

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 13:05 / ©Leserfoto

Ein schwerer Sturm brachte das Gailtal heute Vormittag durcheinander und führte zu mehreren Notfalleinsätzen der Feuerwehren. Umgestürzte Bäume und Stromausfälle sorgten für umfangreiche Aufräumarbeiten in den betroffenen Gebieten.

Kurzzeitige Verkehrsbehinderungen

Durch umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen auf der Gailtalstraße (B111) bei St. Daniel, auf der Würmlacher Straße (L 21) bei Weidenburg sowie an mehreren Stellen der Schattseiten Straße (L 24) und den örtlichen Gemeindestraßen.

Entwurzelung mehrere Bäume

Im unmittelbaren Bereich des Alpenferienparkes Reisach kam es zur Entwurzelung bzw. Bruch mehrerer Bäume. Das Geäst eines Baumes streifte in der Bungalowsiedlung ein bewohntes Mietobjekt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Zufahrtsstraße wurde ebenso verlegt und musste von neun Einsatzkräften der FF Reisach freigeschnitten und geräumt werden.

Umgestürzte Bäume und Stromausfälle

Besonders betroffen sind die Ortschaften Reisach, Grafendorf, Goderschach und Döbernitzen in der Gemeinde Kirchbach. In Kirchbach stürzte ein Baum auf Gebäudedächer (Nebengebäude und Wohnhaus) und ein Baum auf ein Wohnhausdach. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Die örtlichen Feuerwehren sind unermüdlich im Einsatz, um die entstandenen Schäden zu beheben und die betroffenen Gebiete wieder sicherzumachen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2024 um 14:17 Uhr aktualisiert