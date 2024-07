Bau- und Möbeltischlerei schlitterte in Insolvenz

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 13:22 / ©pexels

Das Unternehmen in Fürnitz wurde im Jahr 2012 gegründet. Betrieben wird eine Bautischlerei. Im Unternehmen sind vier Dienstnehmer tätig. Zum Insolvenzverwalter wurde Mag. Michael Lassnig, Rechtsanwalt in Villach, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung findet am 6. August 2024 statt.

Umsatzrückgang und steigende Kosten

Laut Schuldnerangabe lautete die Ursache der Insolvenz wie folgt: „Die Corona-Pandemie hat die wirtschaftliche Situation des Betriebes nachhaltig verändert. Die bisher guten Aufträge wurden von den Kunden zurückgehalten und kam es dadurch zu einem nachhaltigen Umsatzrückgang. Durch die steigenden Einkaufspreise und Löhne konnten die notwendigen Mittel zur Abdeckung der gesamten Kosten nicht erwirtschaftet werden.“

Fortführung geplant

Derzeit ist laut AKV noch nicht bekannt, wie viele Gläubiger von der Insolvenz betroffen sind. Die Aktiva werden im Antrag mit einem Wert von 127.700 Euro angeführt. Die Überschuldung beträgt daher 442.700 Euro. Es wird beabsichtigt, den Betrieb fortzuführen und den Gläubigern einen Sanierungsplan anzubieten.