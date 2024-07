Klimawandel: Jetzt bevölkern Quallen unsere Badeseen

In mehreren Seen wurden Quallen bereits gesichtet.

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 13:24 / ©Fotmontage SP Dsgn

Diese Quallenart, bekannt als „Craspedacusta sowerbii“, stammt ursprünglich aus Brasilien und ist etwa zwei Zentimeter groß und durchsichtig. Sie wurde erstmals 1979 im Feldkirchner Badesee gesichtet und breitet sich seitdem langsam aus.

Harmlos für Menschen

Nikolaus Schobesberger von der Gewässergüteaufsicht des Landes Oberösterreich erklärt, dass die Quallen für den Menschen grundsätzlich harmlos sind. Obwohl sie Nesselzellen in ihren Tentakeln besitzen, können diese nur kleine Beutetiere lähmen. Badegäste müssen sich also keine Sorgen machen und können sich über die ungewöhnlichen Schwimmer freuen, berichtet heute.at.

Diese Seen sind betroffen

Die Süßwasserquallen wurden bereits in folgenden Seen nachgewiesen:

Alkoven Baggersee

Ausee bei Abwinden/Asten

Donau-Altarm bei Aschach

Feldkirchner Badesee

Mitterkirchner Badesee

Pichlingersee

Resilacke im Mühlviertel

Saxen/Dornach-Badeteich

Steyregger Badesee

Weißkirchen an der Traun (Baggersee)

Ursache: Klimawandel

Der Grund für das Auftreten der Süßwasserquallen in unseren Breiten liegt in den steigenden Wassertemperaturen. Bei etwa 25 Grad fühlen sich die Quallen besonders wohl. Klareres Wasser trägt ebenfalls dazu bei, dass sich diese Nesseltiere in den Badeseen ansiedeln.