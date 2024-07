Auto crasht gegen LKW: Lenker hatte 2,08 Promille im Blut

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 01. Juli 2024, gegen 00.20 Uhr, zwischen zwei

Fahrzeugen in Henndorf. Ein 32-jähriger kroatischer Staatsangehöriger war mit seinem VW Transporter auf der B1-Wiener Bundesstraße von Henndorf kommend in Richtung Neumarkt unterwegs. Zur gleichen Zeit war eine 41-jährige Oberösterreicherin mit ihrem LKW MAN in die Gegenrichtung unterwegs, als bei StrKm 280,750 der 32-Jährige mit seinem VW Transporter über die Sperrlinie geriet und mit dem LKW touchierte.

©Freiwillige Feuerwehr Henndorf a. W. | Die Feuerwehr Henndorf a.W. schleppte den LKW ab ©Freiwillige Feuerwehr Henndorf a. W. | Die Feuerwehr Henndorf a.W. säuberte die Straße

Der Mann hatte 2,08 Promille Alkohol im Blut

Die LKW-Lenkerin versuchte zwar noch auszuweichen, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Bei der Unfallaufnahme stellte sich eine Alkoholisierung des 32-jährigen Lenkers heraus. Ein Alkomattest ergab 2,08 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Alkolenker erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen an Armen und Beinen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2024 um 13:46 Uhr aktualisiert