Mann verlor seine Frau beim Wandern: Suchaktion mit 70 Personen läuft

Die 64-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung startete gegen 11 Uhr mit ihrem 62-jährigen Ehemann vom Almtalerhaus, um Richtung Welserhütte zu wandern. Weil der Mann schneller unterwegs war, hatte er seine Gattin bereits nach wenigen Minuten nicht mehr im Sichtfeld und stieg zu Welser Hütte auf.

Frau tauchte nicht auf

Nachdem die Frau jedoch bis zum Nachmittag nicht dort eintraf, begab sich der 62-Jährige wieder in Richtung Tal, um nach ihr zu suchen. Die Suche war jedoch vergebens und so setzte der Mann einen Notruf bei der Bergrettung ab. Von den Einsatzkräften wurde sofort eine großangelegte Suchaktion begonnen, die um 3 Uhr ohne Erfolg pausiert wurde und seit 6 Uhr weitergeführt wird. Derzeit sind rund 70 Personen an der Suche beteiligt.