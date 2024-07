Wien Energie senkt Preise: So viel ersparst du dir jetzt

Neben dem Strompreis wird auch der Gaspreis günstiger und liegt nun bei netto rund 5,9 Cent/KWh. Diese Tarife werden automatisch angepasst, sodass Haushalte nicht aktiv werden müssen.

Positive Marktentwicklungen weitergegeben

„Wien Energie gibt die positiven Marktentwicklungen der letzten Monate an die Wiener weiter“, so Peter Hanke, Wiener Finanz- und Wirtschaftsstadtrat (SPÖ). Im letzten Jahr wurden bereits 340 Millionen Euro in Preissenkungen investiert, und dieses Jahr nimmt Wien Energie weitere 50 Millionen Euro in die Hand. Auch kleine und mittlere Unternehmen profitieren von den neuen Tarifen, die je nach Vertrag um bis zu 56 Prozent sinken, berichtet der ORF.

Neukunden von EVN und Energie Burgenland profitieren ebenfalls

Neukunden von EVN und Energie Burgenland, die ebenfalls zur Energieallianz gehören, profitieren ebenfalls von den neuen Strompreisen. Je nach Vertragsart sinken die Preise für Haushaltsstrom um bis zu 55 Prozent und für Gas um 7 bis 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zusätzlicher Rabatt für Vertragsverlängerung

Wien Energie bietet Kunden, die sich für ein weiteres Jahr binden, einen zusätzlichen Rabatt an. Dadurch sinkt der Verbrauchspreis auf rund 12,9 Cent/KWh. Dieses Angebot ist bis zum 16. September verfügbar und erfordert eine aktive Anmeldung online oder über den Kundenservice. Wien Energie wird die Kunden darüber per Mail, Brief und Werbekampagne informieren.

Echte Preissenkung statt Rabatte

Im vergangenen Jahr wurden Preissenkungen hauptsächlich durch Rabatte an die Kunden weitergegeben. Dieses Jahr resultieren die Senkungen direkt aus den gesunkenen Indizes, wie dem österreichischen Strompreisindex (ÖSPI). Wien-Energie-Chef Michael Strebl erklärte, dass die Preissenkungen im Großhandel mit etwa einem Jahr Verzögerung in den Indizes sichtbar werden.