„Weltacker“ bei Grottenhof: Pilotprojekt startet in Graz

Die landwirtschaftlichen Flächen auf unserer Erde sind begrenzt: Acht Milliarden Menschen teilen sich 1,56 Milliarden Hektar Ackerland, was etwa 2.000 Quadratmetern pro Person entspricht. Auf diesen Flächen muss alles gedeihen, was eine Person zum Leben benötigt. In Grottenhof stehen zukünftig zwei Hektar zur Bewirtschaftung zur Verfügung. Auf diesem Schauacker wird die Bedeutung von gesundem Boden als begrenzte Ressource verdeutlicht. Zudem werden dort Gemüse-, Obst-, Garten- und Ackerbau demonstriert und die heimische Landwirtschaft als regionaler Versorger in den Mittelpunkt gerückt. Auch Imkerei, Forstwirtschaft, Blühstreifen und Wildhecken sollen auf dem Weltacker ihren Platz finden.

©Foto Fischer Der „Weltacker“ bei Grottenhof wurde eröffnet

Mit Führungen und Workshops

Durch Schautafeln und digitale Werkzeuge eignet sich der Weltacker hervorragend für Führungen und Workshops. Insbesondere jungen Steirerinnen und Steirern soll so ein stärkerer Bezug zur Land- und Forstwirtschaft sowie zur nachhaltigen Lebensmittelproduktion ermöglicht werden. Effizienter Flächeneinsatz in der Landwirtschaft ist ein wichtiges Nachhaltigkeits- und Zukunftsthema. Das Pilotprojekt des Landes Steiermark wird von der Stadt Graz unterstützt. Die Stadt Graz ist mit 356 land- und forstwirtschaftlichen Betrieben die größte Bauerngemeinde Österreichs. Dabei leistet die Landwirtschaft einen wesentlichen Beitrag zur regionalen Lebensmittelversorgung und ist ein wichtiger Faktor der städtischen Wirtschaft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2024 um 15:08 Uhr aktualisiert