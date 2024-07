Spielplan steht: win2day ICE Hockey League startet am 20. September

Gespielt wird in einer doppelten Hin- und Rückrunde, insgesamt also 48 Partien pro Mannschaft. Der letzte Spieltag der regulären Saison ist der 21. Februar 2025.

Saisonauftakt mit Final-Neuauflage

Die neue Saison beginnt am 20. September 2024. Mit Ausnahme von Migross Supermercati Asiago Hockey sind alle anderen zwölf Teams am Eröffnungstag im Einsatz. Das Highlight des ersten Spieltages ist die Final-Neuauflage zwischen dem EC KAC und Titelverteidiger EC Red Bull Salzburg.

Die ersten beiden Runden im Überblick

Runde 1:

Fr, 20.09.2024, 19:15 Uhr: spusu Vienna Capitals – Moser Medical Graz99ers

Fr, 20.09.2024, 19:15 Uhr: EC-KAC – EC Red Bull Salzburg

Fr, 20.09.2024, 19:15 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – Pioneers Vorarlberg

Fr, 20.09.2024, 19:15 Uhr: Olimpija Ljubljana – EC iDM Wärmepumpen VSV

Fr, 20.09.2024, 19:45 Uhr: HCB Südtirol Alperia – Steinbach Black Wings Linz

Fr, 20.09.2024, 19:45 Uhr: HC Pustertal Wölfe – Hydro Fehérvár AV19

Runde 2:

Sa, 21.09.2024, 19:30 Uhr: Pioneers Vorarlberg – Hydro Fehérvár AV19

So, 22.09.2024, 16:00 Uhr: EC-KAC – Olimpija Ljubljana

So, 22.09.2024, 16:30 Uhr: EC Red Bull Salzburg – Migross Supermercati Asiago Hockey

So, 22.09.2024, 17:30 Uhr: EC iDM Wärmepumpen VSV – spusu Vienna Capitals

So, 22.09.2024, 17:30 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – Moser Medical Graz99ers

So, 22.09.2024, 18:00 Uhr: HCB Südtirol Alperia – HC Pustertal Wölfe

Derby-Action zu Saisonbeginn

Der HC TIWAG Innsbruck und die Pioneers Vorarlberg starten mit einem West-Derby in Tirol in die neue Spielzeit. Zwei Tage später, am 22. September, findet das erste Südtiroler Derby in Bozen statt. Das erste Kärntner Derby zwischen dem EC-KAC und EC iDM Wärmepumpen VSV ist für den 29. September angesetzt.

Erstes Heimspiel von Fehérvár

Das Eröffnungsspiel von Hydro Fehérvár AV19 in der modernen Alba-Arena ist für den 27. September gegen den EC-KAC geplant. Migross Supermercati Asiago Hockey startet aufgrund von Hallenproblemen mit sieben Auswärtsspielen in die Saison und spielt das erste Heimspiel am 18. Oktober gegen Salzburg.

Unveränderter Modus

Der Spielmodus bleibt unverändert. Die besten sechs Teams nach dem Grunddurchgang qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn spielen in den Pre-Playoffs im „best-of-3“-Format um die letzten beiden Viertelfinalplätze. Die anschließenden Playoffs werden im „best-of-7“-Modus ausgetragen. Die Beginnzeiten der Spiele im Grunddurchgang stehen fest, können sich aber aufgrund von TV-Übertragungen noch ändern.