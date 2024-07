TU Austria unter neuer Führung: Montanuniversität Leoben übernimmt Vorsitz

Am heutigen Montag, den 1. Juli, übergab TU Graz Rektor Horst Bischof die Präsidentschaft der TU Austria an Peter Moser, Rektor der Montanuniversität Leoben. Zu diesem turnusmäßigen Wechsel konnte der scheidende Präsident, TU Graz Rektor Bischof eine positive Bilanz ziehen. Die TU Austria ist als technisch-naturwissenschaftliche Allianz der drei technischen Universitäten Österreichs eine prägende Instanz am Forschungs- und Innovationsstandort Österreich, kooperiert eng mit der Industriellenvereinigung Österreich und überzeugt seit ihrer Gründung 2010 als starke Partnerin für Wirtschaft und Industrie.

Die Stärken der TU Austria

Der Universitätsverbund steht mit seiner Forschung zu zentralen Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz für Innovation und Fortschritt. Darüber hinaus gehört die Förderung von Frauen in Industrie und Technik zu den zentralen Anliegen der TU Austria. Dazu sagt der scheidende TU Austria-Präsident Horst Bischof: „Die TU Austria ist der One-Stop-Shop, wenn es um drängende Forschungsfragen und die kooperative und nachhaltige Gestaltung unserer Zukunft geht und um hochqualitative Aus- und Weiterbildung in Technik und Naturwissenschaften.“ Die Stärke der TU Austria liege ebenfalls in der Vernetzung mit den zentralen Playern im In- und Ausland. Diese Stärken möchte das TU Austria-Präsidium weiter forcieren.

Frauen in „grüner“ Forschung

Zur Förderung von Frauen in „grüner“ Forschung und Industrie fand am 7. Juni erstmals der „Women in GreenTech Research and Industries” Kongress statt. Dieser wurde im Rahmen des „TechForums“ in Millstatt abgehalten und von der TU Austria organisiert. Unter dem Motto „Kräfte bündeln und mit vereinten Kräften die Zukunft gestalten“ wurden gemeinsame Ziele definiert und zahlreiche Projekte umgesetzt. Dazu zählt die gemeinsame Abstimmung von Forschungs- und Weiterbildungsangeboten, um die Zusammenarbeit der drei technischen Universitäten in Forschung und Lehre zu stärken. In diesem Zusammenhang wurde das TU Austria Master Studium „Digital Civil Engineering Science“ entwickelt. Es finden außerdem jährlich zwei TU Austria „Summer Schools“ statt. Zum Einen die „Summer School Doc+“ für Prädoc-Studierende aller drei österreichischen technischen Universitäten. Überdies findet die “Graz Security Week“ in diesem Jahr als TU Austria Summer School statt und wird Themen von System Sicherheit über Künstliche Intelligenz bis Kryptografie umfassen.

Grüner und digitaler Technologienwandel

Neben der inhaltlichen Schwerpunktsetzung finden zahlreiche weitere TU Austria Veranstaltungen statt. Vom 10. bis 11. September wird der TU Austria Innovations-Marathon im Rahmen des FFG-Forum in Wien abgehalten, bei dem Studierende an realen Problemstellungen von Kooperationspartnern in Wirtschaft und Industrie arbeiten und innerhalb von nur 24 Stunden ebenso kreative wie innovative Lösungsansätze entwickeln. Hervorzuheben sind darüber hinaus die Technology Talks Austria by AIT, welche durch die TU Austria als wissenschaftliche Event Partnerin maßgeblich mitgestaltet werden. Diese Technologiegespräche werden erstmals im Museumsquartier in Wien zum Generalthema „Triple Transition – Die Rolle von Forschung, Technologie und Innovation für eine ökologische, digitale und menschengerechte Transformation“ abgehalten.

Zukünftige Schwerpunktsetzung

Ein zentraler Schwerpunkt der TU Austria bleibt die Forcierung von MINT-Aktivitäten. Darüber hinaus ist die Entstehung einer gemeinsamen TU Austria-Weiterbildungsplattform geplant. Ein bedeutendes gemeinsames Projekt, das unter der TU-Präsidentschaft der Montanuniversität Leoben weiter forciert werden soll, ist das Studierendenmarketing außerhalb von Österreich, nicht nur im angrenzenden Ausland mit Fokus auf Süd-Ost-Europa, sondern auch auf internationaler Ebene. „Diversität und die Einbeziehung von Studierenden verschiedener Kulturen und Nationen an Universitäten bereichern das akademische Umfeld, fördern interkulturellen Austausch und schaffen eine globale Perspektive, die für innovative Forschung und ganzheitliche Bildung unerlässlich ist“, betont Rektor Moser.