Gasexplosion in Seekirchen fordert einen Verletzten

Brandverletzungen unbestimmten Grades erlitt ein 27-jähriger Afghane bei einem Arbeitsunfall am 1. Juli vormittags. Der Besitzer eines Imbissstandes in Seekirchen dürfte nach dem Gasaustritt bei einer Gasflasche des Grillers vermutlich durch heißes Fett eine kleine Explosion mit Stichflamme ausgelöst haben. Ein Zeuge, der den Unfall akustisch wahrgenommen hatte, setzte die Rettungskette in Gang und drehte alle Gasflaschen beim Imbissstand ab. Brennende Papierfetzen löschte er bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber „Martin 1“ in die Landeskliniken Salzburg gebracht. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.