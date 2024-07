Landespolizeidirektion Steiermark: Neue Führung im Rechtsbüro und Verkehrsreferat

Mit dem heutigen Montag, den 1. Juli, erhält die Landespolizeidirektion Steiermark mit Hofrat Klaus Mayrhofer einen neuen Leiter des Büros für Rechtsangelegenheiten. Auch das Verkehrsreferat im Bezirk Deutschlandsberg wurde mit Chefinspektor Andreas Wildbacher neu besetzt.

Die neue Leitung des Rechtsbüros

Klaus Mayrhofer promovierte 1985. Wenige Monate später begann für ihn eine langfristige Karriere in der Exekutive als er als Beamter des Rechtskundigen Dienstes anfing. Fortan betätigte er sich in führenden Positionen wie zum Beispiel als Konzeptsbeamter in der Kriminalpolizeilichen Abteilung der damaligen Bundespolizeidirektion Graz. In späteren Stufen seiner Karriere umfasste seine Rolle die stellvertretende Leitung des EDV-Referates und die Position des Datenschutzbeauftragten, ebenso wie die Leitung des Referats der Sicherheitsverwaltung in der Sicherheits- und Verwaltungspolizeilichen Abteilung. Getrieben von ständiger Weiterbildung absolvierte er unter anderem im Jahr 1992 erfolgreich die Österreich-ungarische Polizeiakademie.

©LPD Stmk/Huber Hofrat Klaus Mayrhofer wird der neue Leiter des Büros für Rechtsangelegenheiten.

Verkehrsreferat unter neuer Leitung

Chefinspektor Andreas Wildbacher nahm sich ebenfalls einer neuen Herausforderung an. Der Beamte wechselte zum Bezirkspolizeikommando Deutschlandsberg und übernimmt nun nicht nur die Leitung des Verkehrsreferates, sondern damit verbunden auch die Mitführung des Einsatzreferates sowie die Funktion als Stellvertreter des Bezirkspolizeikommandanten. Der ursprüngliche Gendarm und gelernte Maschinenschlosser blieb dem Bezirk in seiner bisherigen Karriere treu und versah seinen Dienst mit Ausnahme einer dreijährigen Tätigkeit im Landeskriminalamt Steiermark sowie wenigen Anfangsmonaten in Leibnitz stets im Bezirk Deutschlandsberg. 2013 wurde die Polizeiinspektion Deutschlandsberg seine dienstliche Heimat, die er zuletzt erfolgreich leitete.