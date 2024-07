Umgestürzter Baum verhindert Weiterfahrt: Weiterer Baum stürzt auf Auto

Aufgrund eines durch ein Gewitter umgestürzten Baumes konnte der Mann seine Fahrt nicht fortsetzen und er wollte sein Fahrzeug zurücksetzen. Genau in diesem Moment stürzte ein weiterer Baum oberhalb des Gemeindestraße auf das Dach des Fahrzeuges und verursachte einen Totalschaden am PKW. Dabei erlitt der Lenker leichte Verletzung im Kopf- und Nackenbereich. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte in häusliche Pflege entlassen. Die freiwillige Feuerwehr Alpbach konnte die Straße räumen. Aufgrund des starken Unwetters kam es in diesem Bereich zu mehreren, durch umgestürzte Bäume versperrte, sowie durch Schotter stark verunreinigte Straßen und lokalen Überflutungen.