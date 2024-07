Abschied vom Milchstandl: Ein Herzstück des Uni-Campus geht in Pension

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 16:18 / ©5min.at

Mit Beginn der Sommerferien geht auch eine der beliebtesten Institutionen am Grazer Uni Campus in Pension. Das sogenannte „Milchstandl“ am Campus der Karl-Frazens Universität bot Studierenden und Uni-Mitarbeitern über 27 Jahren essenzielle Snacks zum Überstehen des stressigen Uni Alltages. Ebenso war das Standl ein Treffpunkt des sozialen Austausches. Die Inhaber Alfred und Monika haben sich die Pension wohlverdient!

Ein neuer Abschnitt des Lebens

Es sei Zeit, einen neuen Abschnitt ihres Lebens zu beginnen. Ihre Pläne für die Zukunft sind das Reisen in Österreich, das Arbeiten im Garten und das Genießen ihres Ruhestandes. Auch auf das Ausschlafen unter der Woche, freuen sich die beiden schon sehr. Sie betonen, dass sie ihre „Milchstandl“ Gäste sehr vermissen werden, denn sie haben im Laufe der 27 Jahren auch sehr viele Freunde gewonnen und neue Erinnerungen geschaffen.