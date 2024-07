Der EC-KAC startet im September in die 79. Eishockeysaison

Der EC-KAC eröffnet die neue Spielzeit in der win2day ICE Hockey League, seine 79. in Folge in Österreichs höchster Liga, mit der Revanche zur verlorenen Finalserie der vergangenen Saison: Am Freitag, dem 20. September, gastiert der EC Salzburg in der Heidi Horten-Arena. Gleich zwei Tage später folgt das nächste Heimspiel der Rotjacken, dann geht es gegen Olimpija Ljubljana. Nach zwei Auswärtspartien in Linz und Székesfehérvár kommt es bereits am 29. September zum ersten Kärntner Derby der Saison, das in der Landeshauptstadt ausgetragen wird.

24 Heimspiele

An den Rahmenbedingungen der Liga hat sich gegenüber der vergangenen Spielzeit nichts verändert: 13 Klubs bestreiten im Grunddurchgang eine doppelte Hin- und Rückrunde, wodurch sich 48 Begegnungen pro Team ergeben. Die Top-Sechs qualifizieren sich vorzeitig für das Playoff-Viertelfinale, die Mannschaften auf den Rängen sieben bis zehn duellieren sich in den Pre-Playoffs um die verbleibenden zwei Plätze in den Playoffs. Ab dem Viertelfinale werden alle Runden der KO-Phase der Meisterschaft im Format „Best-of-Seven“ ausgetragen.

Umstellung des digitalen Ticketsystems

Der EC-KAC nimmt im Vorfeld der Saison 2024/25 eine vollumfängliche Umstellung des digitalen Ticketsystems vor und wechselt im Zuge dessen auch den entsprechenden Anbieter. Nach Abschluss dieses Prozesses erfolgt die Verlängerung von bestehenden Abonnements, erst danach werden Einzelkarten für Heimspiele der Rotjacken im neuen Spieljahr verfügbar sein. Angepeilte Startzeitpunkte hierfür sind Anfang August, Mitte August und Anfang September.