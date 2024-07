Wegen starken Sturm: 500 Haushalte waren ohne Strom

Im Gailtal gab es heute mehrere Feuerwehreinsätze aufgrund eines starken Sturms. Bäume sind umgestürzt, mehrere Straßen waren kurzzeitig gesperrt und viele Haushalte waren ohne Strom.

Fast alle Haushalte wieder versorgt

Im Bereich des Alpenferienparks in Reisach kam es zu Entwurzelungen mehrerer Bäume. Ein Baum streifte sogar ein bewohntes Miethaus, die Personen im Gebäude wurden nicht verletzt. Besonders betroffen waren die Ortschaften Reisach, Grafendorf, Goderschach und Döbernitzen in der Gemeinde Kirchbach. „Knapp 500 Haushalte in Kirchbach waren heute Vormittag ohne Strom. Nun sind alle, bis auf zwei bis drei, wieder versorgt“, so Robert Schmaranz, Kärnten-Netz Sprecher, im Gespräch mit 5 Minuten.