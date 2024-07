Totalschaden: Traktor krachte seitlich in entgegenkommendes Auto

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 16:54 / ©5 Minuten

Ein 66-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land lenkte am 1. Juli 2024 um 11.50 Uhr seinen Traktor samt Anhänger auf der Zollfeldstraße L71 im Freiland von Wutschein. Aufgrund eines Bremsvorganges (vor ihm befanden sich stehende Kraftfahrzeuge, um links abzubiegen) geriet er auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und lenkte den Traktor nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem 39-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land, zur seitlichen Kollision.

Alkoholtest negativ

Der 39-Jährige verriss sein Auto, um dem Traktor auszuweichen, nach rechts und prallte frontal gegen die Leitschiene. Durch die Kollision wurde beim Traktor der linke vordere Reifen ausgerissen. Alkotests verliefen beide negativ.

Totalschaden

Der 39-Jährige wurde leicht verletzt und von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der 66-Jährige blieb unverletzt. Am Auto entstand Total-, am Traktor und an den Leitschienen erheblicher Sachschaden. Die FF Maria Saal stand mit einem Einsatzfahrzeug und mit sieben Mann im Einsatz.