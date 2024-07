Fenstersturz aus neun Meter Höhe: Kleinkind (4) kämpft um sein Leben

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 17:20 / ©pexels/cottonbro studio

Zu einem Fenstersturz eines Kleinkindes kam es am heutigen Montag, den 1. Juli, gegen 13 Uhr im Gemeindegebiet von Weyer, in Oberösterreich. Eine 26-jährige syrische Staatsangehörige war mit ihren beiden Söhnen (vier und sechs Jahre alt) in der gemeinsamen Wohnung. Die beiden Buben spielten im Schlafzimmer. Als die Mutter zur Toilette ging, kletterte der Vierjährige vom Bett auf die Fensterbank. Beim dort geöffneten Fenster war ein Fliegengitter mittels Klebebands montiert.

Lebensgefährliche Verletzungen

Das Kind dürfte sich angelehnt haben und stürzte vom zweiten Stock etwa neun Meter in die Tiefe auf den darunterliegenden Asphalt. Als die Mutter zurückkam, bemerkte sie das Unglück und hörte ihren Sohn schreien. Sie lief sofort vor die Wohnhausanlage, nahm den schreienden Buben auf und lief zu nahegelegenen Verwandten. Diese verständigten die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Bub mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Kepler Uniklinikum geflogen.