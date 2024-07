Extremraser in Wels: 22-Jähriger überholte Rettungswagen mit 156 km/h

Bei Lasermessungen in der Eferdinger Straße im Welser Stadtgebiet in Oberösterreich wurden Polizisten heute, am 1. Juli, gegen 13.30 Uhr auf einen Motorradfahrer mit weit überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam. Der Motorrad-Fahrer, ein 22-jähriger Welser, überholte in der 70km/h-Beschränkung gerade einen Rettungswagen, als die Anzeige des Laser-Messgerätes 156 km/h anzeigte. Der Mann wurde zur Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten und dabei wurde ihm der Führerschein physisch wie digital vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.