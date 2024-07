Kollision zwischen Motorrad und Auto: 82-jähriger verletzt

Am heutigen Montag, den 1. Juli, gegen 14 Uhr kam es in Reutte, in Tirol, auf der Kreuzung zwischen der Innsbrucker Straße und der Kreckelmoosstraße aus bisher unbekanntem Grund zu einem Zusammenstoß zwischen einem 82-jährigen, österreichischen Motorradlenker und einem 61-jährigen, österreichischen Fahrzeuglenker. Das Ausmaß der Verletzungen des Motorradfahrers ist bisher unbekannt. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.