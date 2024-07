Öffentliche Geburtstagsparty: Student Floor lädt ganz Wien ein

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 18:34 / ©pexels

Geburtstagsfeiern planen wird anstrengender, je älter man wird. Wen soll man zum Feiern einladen, wen nicht? Wie kann man garantieren, dass die Feier ein einzigartiges Erlebnis wird? Na, in dem man einfach ganz Wien zu seiner Party einlädt! Genau das hat der noch 31-jährige Student Floor getan. Der gebürtige Niederländer brachte an mehreren nostalgischen Orten Plakate an, die die zwei Millionen Wiener zu seiner Geburtstagsparty einladen. Das Motto der Feier ist: Jeder ist eingeladen.

Getränke sind selbst mitzunehmen

Die Party findet am 4. Juli ab 16 Uhr im Kaiserbad-Schleuse am Donaukanal statt. Sorgen, dass die Feier außer Kontrolle geraten könnte, hat Floor nicht. Er ist überzeugt, dass nur Leute kommen, die Lust darauf hätten. Diese seien laut ihm sicher friedlich. Geschenke möchte der bald 32-Jährige nicht, sein einziger Wunsch ist, dass die Gäste ihre eigenen Getränke mitbringen und diese mit den anderen vor Ort teilen.

