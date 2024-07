30.000 Euro für Kärntner: Glückspilz hat richtig getippt

Die Lotto-Ziehung am Sonntag, dem 30. Juli 2024, endete erneut ohne einen Sechser, was den Weg für einen Dreifachjackpot am kommenden Mittwoch mit einer stolzen Summe von 3,2 Millionen Euro frei macht. Während niemand alle sechs Zahlen richtig tippte, gab es dennoch vier glückliche Gewinner, die einen Fünfer mit der Zusatzzahl 27 erzielten.

Kärntner gewann mit Quicktipp

Unter diesen Gewinnern ist auch ein Spieler aus Kärnten, der seinen Gewinn per Quicktipp erzielte. Er darf sich über mehr als 30.000 Euro freuen. Neben dem Kärntner gab es zwei Gewinner im Burgenland und einen weiteren in der Steiermark, die ebenfalls jeweils über 30.000 Euro gewannen.

LottoPlus und Joker ebenfalls mit hohen Gewinnchancen

Die LottoPlus Ziehung endete ebenfalls mit einer Sechser-Kombination, die auf keinem Wettschein angekreuzt war, wodurch die Gewinnsumme auf die Fünfer verteilt wurde. 153 Teilnehmer durften sich jeweils über mehr als 2.200 Euro freuen. Für den kommenden Mittwoch werden bei LottoPlus rund 250.000 Euro für den Sechser erwartet. Auch der Joker ist in der nächsten Runde mit einem Jackpot dabei. Kein Teilnehmer hatte die richtige Joker-Zahl, wodurch am Mittwoch 400.000 Euro für das „Ja“ zur richtigen Kombination im Spiel stehen. Die Spannung steigt also für die Ziehung am Mittwoch, die von Ralph Huber-Blechinger moderiert wird. Wer sich den Dreifachjackpot und den Jackpot beim Joker sichern kann, bleibt abzuwarten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2024 um 19:12 Uhr aktualisiert