StandUp-Initiative: Für psychische Gesundheit an Kärntner Schulen

Diese Initiative ist das zweite große Projekt des ENC in diesem Schuljahr und zielt darauf ab, die psychischen Probleme von Jugendlichen in Kärnten zu bekämpfen. Damit knüpft der Verein an die große Resonanz nach der Initiative Dönerpakt an – und stiftet gemeinsam Verbesserung.

Die „StandUp-Initiative

Seit Jahrzehnten äußern die Schüler- und Jugendvertretungen in Kärnten den Wunsch, die mentalen Probleme der Jugendlichen zu beseitigen. Genau diesem Anliegen widmet sich das ENC mit der #StandUp-Initiative. Die Initiative besteht aus zwei wesentlichen Instanzen.

Instanz 1: Zentrale Anlaufstelle

Eine zentrale E-Mail-Adresse wird eingerichtet, um Schülern und Lehrern einen unkomplizierten Zugang zu psychologischer Unterstützung zu ermöglichen. Diese Anlaufstelle wird von geschulten Fachkräften betreut, die eingehende Anfragen rasch und kompetent bearbeiten und an geeignete Unterstützungsangebote weiterleiten.

Instanz 2: Buddyausbildung und -system

Ein Buddy-System wird etabliert, bei dem sowohl Lehrer als auch Schüler zu Buddys ausgebildet werden. Diese Buddys sind darauf vorbereitet, potenziell gefährdete Schülern frühzeitig zu erkennen und ihnen Unterstützung anzubieten. Die Ausbildung umfasst Themen wie das Erkennen von Anzeichen psychischer Belastung, Gesprächsführung und Krisenintervention.

Gesellschaftliches Bewusstsein schaffen

Um das Thema psychische Gesundheit in der Gesellschaft zu enttabuisieren und eine breite Integration von Unterstützungsangeboten in den Schulalltag zu ermöglichen, ist eine Auftaktveranstaltung im Juni/Juli geplant. Diese Veranstaltung zielt darauf ab, die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und ein gesellschaftliches Bewusstsein für die Bedeutung der psychischen Gesundheit von Jugendlichen zu schaffen.

Ziele der #StandUp-Initiative

Kurzfristig sollen Schülern an Kärntner Schulen rasche Unterstützung erhalten. Die Einrichtung der zentralen Anlaufstelle und die Implementierung des Buddy-Systems stehen dabei im Vordergrund. Langfristig zielt die Initiative darauf ab, die psychische Gesundheit von Schülern nachhaltig zu verbessern und Suizidfälle – ein leider sehr trauriger Beweggrund – unter Jugendlichen in Kärnten zu reduzieren.