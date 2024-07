Achtelfinale live am Hauptbahnhof Wien: ÖBB erwarten Besucheransturm

Das EM-Public Viewing am Wiener Hauptbahnhof, die ÖBB Fanzone, erfreut sich seit dem Start großer Beliebtheit. Bei den kommenden Spielen der K.o.-Phase wird daher großer Ansturm erwartet. Deshalb haben die ÖBB einige Tipps für Fußballfans, die die Fußballspiele am größten Bahnhof Österreichs sehen wollen.

©ÖBB/Scheiblecker Nur 500 Fußball Fans werden am Public Viewing teilnehmen können.

Maximal 500 Fans

Besonders bei der morgigen Übertragung des Achtelfinalspiels Österreich-Türkei erwarten die ÖBB viele Besucher:innen und großes Interesse. 500 Fans können das Spiel in der Fanzone am Hauptbahnhof anschauen. Sobald die Besucher:innen-Obergrenze erreicht ist, muss der Zugang gesperrt werden. Die ÖBB werden auf ihren Social Media-Kanälen informieren, wenn die maximale Besucher erreicht ist. Allen, die das Fußballspiel am Hauptbahnhof sehen wollen, wird empfohlen, möglichst früh vor Spielbeginn einzutreffen. Die Fanzone ist ab 14 Uhr geöffnet und bietet schon vor den Matches ein buntes Rahmenprogramm, das die Wartezeit verkürzt. Highlights sind ein Fußballkäfig, eine E-Sports Gaming Area in der BahnhofCity, sowie viele weitere Mitmach-Stationen, bei denen man ÖFB- und ÖBB-Goodies gewinnen kann. Zusätzlich sorgen zahlreiche Gastro-Stände für das leibliche Wohl.

©ÖBB/Scheiblecker Sicherheit steht an oberster Stelle

Sicherheit ist das A und O

Die ÖBB haben bereits bei der Planung der Fanzone ein umfassendes Sicherheitskonzept erstellt. Im Vordergrund steht, dass der Bahnhof, der Bahnbetrieb und die Fahrgäste nicht vom Public Viewing beeinträchtigt werden. Deshalb werden Fans gebeten, möglichst nicht durch das Bahnhofsgebäude zum Public Viewing zu gehen, sondern um den Bahnhof herum zum Vorplatz zu kommen. Das Sicherheitskonzept und die aktuelle Lage werden laufend mit der Polizei abgestimmt und evaluiert. Bei Spielen, bei denen besonders viele Fans erwartet werden – wie zum morgigen Achtelfinalspiel Österreich-Türkei – werden auch die Sicherheitsvorkehrungen entsprechend angepasst. Im Bahnhofsgebäude sorgen die Mitarbeiter von ÖBB Operative Services für Sicherheit. Am Vorplatz, auf dem die 37 m² große LED-Wall steht, sind ebenso Sicherheitsteams und die Polizei für den Schutz der Besucher da. Am Areal ist die Mitnahme von gefährlichen Gegenständen wie Waffen, Glasbehälter und Pyrotechnik untersagt.