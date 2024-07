Auto kollidierte mit Baumstumpf: Blieb am Dach liegen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Abend, den 1. Juli, gegen 17.40 Uhr im Gemeindegebiet von Neukirchen am Walde, in Oberösterreich. Dabei fuhr eine 24-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen mit ihrem Autoauf der L1209 kommend Richtung Neukirchen am Walde. Im Ortschaftsbereich von Baumgarten geriet sie links von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere Sträucher einer Gartenumzäunung und überschlug sich nach der Kollision mit einem Baumstumpf. Das Auto kam am Dach zum Liegen. Über die automatische E-Call Auslösung des Fahrzeuges wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Die 24-Jährige konnte selbstständig aus dem Fahrzeug klettern und wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Schärding geflogen. Laut eigenen Angaben wollte die Frau einen Korb am Beifahrersitz angurten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2024 um 20:49 Uhr aktualisiert