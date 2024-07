Auto kam auf nasser Straße ins Schleudern: Betriebsflüssigkeit trat aus

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 19:47 / ©BFVMZ/FF Stanz

Am heutigen Abend, am 1. Juli, wurde die Freiwillige Feuerwehr Stanz mittels Sirene um 17.08 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein Auto war auf der regennassen Fahrbahn der L117 – Richtung Schanzsattel in Fochnitz – ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug touchierte mehrmals und verlor dadurch brennbare Betriebsflüssigkeiten! Die 18 Einsatzkräfte rückten zur Unfallstelle aus, sicherte diese ab und baute einen Brandschutz auf. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden gebunden. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.