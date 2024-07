Bildungserfolge gefeiert: Empfang für ausgezeichnete Absolventen in Graz

Rund 400 Maturanten aus allen Teilen der Steiermark folgten heute Nachmittag, am 1. Juli, der Einladung von Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) zum Empfang in der Aula der Alten Universität in Graz. Eingeladen waren alle, die ihre Reife- oder Diplomprüfung im Jahr 2024 mit Auszeichnung bestanden haben. Im Beisein von Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner und Bundesrätin Elisabeth Grossmann (SPÖ) zollte Drexler Respekt: „Es ist mir eine große Freude, unseren Ehrengästen – und das sind heute die so erfolgreichen Maturanten – gratulieren zu dürfen. Nach so manchen Entbehrungen steht jetzt ein Sommer der Unbeschwertheit ins Haus. Genießt die Zeit bis es im Herbst – sei es im Studium, beim Präsenz- oder Zivildienst oder im Beruf – auf zu neuen Ufern geht. Ich wünsche jedenfalls viel Freude und viel Erfolg, das ist es ja was ein erfülltes Leben auch auszeichnet, auf eurem Weg!”

„Mit Engagement den aktuellen Herausforderungen stellen“

Beim traditionsreichen Empfang des Landes Steiermark war der Landeshauptmann schon vor genau 35 Jahren dabei. Diesmal richtete Elias Nidetzky (BG/BRG Gleisdorf) stellvertretend für die geladenen Gäste die Dankesworte: „Wir haben und hatten in der Steiermark das große Glück, Bildung konsumieren zu dürfen. Nutzen wir die Gelegenheit und stellen wir uns gemeinsam mit Engagement den aktuellen Herausforderungen.“