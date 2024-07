Poker EM 2024: Internationales Turnier mit vielfältigem Programm

Die Poker EM 2024 startet am 16. Juli in Velden.

Die Gäste, werden sich in den verschiedenen Poker Varianten, wie den bekannten Varianten Texas Hold’em und Pot Limit Omaha, oder auch älteren Pokerspielen, wie Seven Card Stud und modernen Varianten, etwa No Limit Hold’em 6-Handed oder No Limit Holde’em Mystery Bounty messen.

NLH Ladies European Championship

Auch die NLH Ladies European Championship, eines der größten und prestigereichsten Ladies Pokerevents in Europa, unter anderem mit der dreifachen Europameisterin und Weltmeisterin Jessica Teusl und das NLN Main Event mit einem Buy-In von 2.750 Euro, bei dem der letztjährige Europameister aus Italien, Nicola Angelini, versuchen wird, seinen Titel zu verteidigen, stehen am Programm.

Brettljause und Spanferkel

Dieses Jahr bietet das „Wörthersee Party Event“ mit einem Buy-In von 330 Euro am zweiten Wochenende einen würdigen Abschluss der EM für die Poker Gäste. Während dem Event bietet das Casino Velden den Teilnehmern eine Kärntner Brettljause und ein Spanferkelessen an.