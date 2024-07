Jugendliches Engagement: Schüler der WI’MO reinigten „Stolpersteine“

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 20:03 / ©StadtKommunikation / Kulmer

Ein sichtbares Zeichen für die Erinnerungskultur setzten am Montag Schüler der Höheren Lehranstalt für Wirtschaft & Mode (WI‘MO) in Klagenfurt. Mit Spezialputzmittel und Putztüchern wurden die in der Innenstadt verlegten „Stolpersteine“ sorgfältig gereinigt und aufpoliert.

Nazi-Regime

Die Würfel aus Messing sind in den Boden vor den früheren Wohn- oder Arbeitsadressen jener Menschen eingelassen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, gequält, vertrieben, deportiert und ermordet wurden. Dadurch werden die Namen und Schicksale von 39 Menschen in Klagenfurt sichtbar, die Opfer des Nazi-Regimes wurden.

„Es ist schön zu sehen“

Bürgermeister Christian Scheider bedankte sich bei den Jugendlichen für ihr Engagement im Sinne der Erinnerungskultur sowie bei Mag. Ilse Geson-Gombos, der Koordinatorin des Bereichs Erinnerungskultur an der WIMO. „Gerade in Zeiten wie diesen ist es unerlässlich, sich gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit zu stellen und regelmäßig öffentliche Zeichen gegen das Vergessen zu setzen. Es ist schön zu sehen, dass auch die jüngere Generation diesen Weg mitgeht“, betonte der Bürgermeister.

Über 90.000 Steine in Europa

Insgesamt gibt es über 90.000 Steine in mehr als 2.000 Orten in 24 Ländern Europas. Damit hat der Künstler Gunter Demnig, der das Stolperstein-Projekt initiiert hat, eines der größten, dezentralen Kunst-Erinnerungswerke geschaffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2024 um 20:06 Uhr aktualisiert