Lovescam: Betrügerin ergaunert mehrere tausend Euro

Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 1. Juli 2024

Eine unbekannte Täterin trat Ende Mai 2024 zuerst über eine Single-Plattform und in weiterer Folge über einen Messenger-Dienst in Kontakt mit einem 55-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau.

„Geldsorgen“

Über mehrere Wochen hinweg gab die Unbekannte eine Beziehung mit dem Opfer vor. Unter verschiedenen Vorhalten gab die Frau vor, Geld zu benötigen bzw. Geldsogen zu haben, um in weiterer Folge aus der Ukraine nach Österreich zu kommen. Über mehrere Tranchen hinweg überwies das Opfer einen Gesamtbetrag von mehreren tausend Euro. Die Überweisungen wurden ebenfalls über eine Onlineplattform durchgeführt.