Eingeklemmt nach Frontalkollision: Schwerer Autounfall

Am heutigen Montag, den 1. Juli, gegen 11.45, war ein 80-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem Auto samt Wohnwagenanhänger auf der B179 Fernpass Straße in Tirol unterwegs. Zeitgleich lenkte ein 50-jähriger deutscher Staatsbürger sein Fahrzeug auf der B 179 in Fahrtrichtung Norden, als dieser aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem Wohnwagengespann kollidierte. Der 50-Jährige sowie die 72-jährige Beifahrerin des Lenkers des Wohnwagengespannes wurden in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr Nassereith unter Zuhilfenahme einer Bergeschere aus den Fahrzeugen geborgen werden.

Ausmaß der Verletzungen ist unbekannt

Der 80-jährige deutsche Lenker konnte sein Auto selbstständig verlassen. Das Ausmaß der Verletzungen der drei Beteiligten ist bisher unbekannt, wobei der 80-Jährige sowie die 72-Jährige nach der Erstversorgung durch die Notärzte in das Krankenhaus Zams bzw. in die Klinik Innsbruck geflogen wurden. Der 50-jährige Unfalllenker wurden mittels RTW in das Krankenhaus Garmisch verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2024 um 20:52 Uhr aktualisiert