Grazer stürzt aus rollendem Pkw: Handbremse versagte

Am heutigen Montag, den 1. Juli, wollte ein 38-jährige Grazer gegen 17.45 Uhr ein Auto im Sparbelgraben am Straßenrand abstellen. Die Handbremse dürfte nicht die erforderliche Wirkung zustande gebracht haben, sodass das Firmenfahrzeug ins Rollen kam. Der Fahrzeuglenker stürzte aus dem rollenden Fahrzeug und kam am Asphalt zu liegen. Das Fahrzeug blieb rund 50 Meter weiter in einem Weidezaun hängen, der Mann wurde nach der Erstversorgung in das LKH Graz eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2024 um 21:42 Uhr aktualisiert