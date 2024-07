0,0 Promille: 33-Jähriger stand unter Drogeneinfluss

Am heutigen Nachmittag, den 1. Juli, konnte in Wals-Siezenheim ein 33-jähriger Jamaikaner mit seinem Auto auf der A1 Westautobahn Fahrtrichtung Walserberg aufgrund seiner auffälligen Fahrweise angehalten werden. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle ergab ein Alkotest einen Wert von 0,0 Promille. Ein Drogenspeicheltest verlief positiv. In weiterer Folge wurde der Lenker im Zuge der ärztlichen Untersuchung für fahruntauglich befunden. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Der Lenker wird bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht.