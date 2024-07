Sonnige Phasen und einzelne Schauer werden in Kärnten erwartet

Am Nachmittag kann es vereinzelt zu Regenschauern kommen.

Veröffentlicht am 1. Juli 2024, 21:33 / ©5 Minuten

Heute erwartet uns in der Region ein abwechslungsreiches Wetter. Die Wetterlage wird durch einen mäßigen Nordwestwind geprägt sein. Die Temperaturen beginnen am Morgen bei 10 bis 15 Grad und steigen im Laufe des Tages auf Höchstwerte zwischen 20 und knapp 25 Grad an.

Großteils trockenes Wetter

Über den Tag verteilt werden sich Sonne und Wolken abwechseln. Insbesondere am Nachmittag können sich über den Bergen vereinzelte Regenschauer entwickeln. Dennoch ist größtenteils trockenes Wetter zu erwarten.