Die Sonne dringt durch: Besseres Wetter in der Steiermark

Am kommenden Dienstag soll sich das Wetter laut GeoSphere Austria wieder bessern. Einzelne Regenschauer dürften nur mehr in der nördlichen Obersteiermark unterwegs sein. Zeitweise wird es sonnig, speziell vom Oberen Murtal bis in den Südosten. Der Nordwestwind weht mäßig, in höheren Lagen kräftig. In der nördlichen Obersteiermark gehen sich nicht mehr als 20 Grad aus, im Süden und im Murtal sind durch den Nordföhn bis zu 25 Grad denkbar.