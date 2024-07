Sommerliche Kulturvielfalt: „DonnerSzenen“ 2024 startet am Donnerstag

Mit Donnerstag, dem 4. Juli 2024, starten die diesjährigen “DonnerSzenen” – die heuer 5. Auflage des sommerlichen Klagenfurter Kultur-Festivals für Musik- und Literaturbegeisterte. Jeden Donnerstag bis einschließlich 29. August (einzige Ausnahme: 8. August aufgrund vom Altstadtzauber) werden von 16 bis 22 Uhr verschiedene Renaissanceinnenhöfe der Stadt Klagenfurt mit Musik und Literatur bespielt.

Kurzkonzerte und kurze Lesungen

Das gebotene Programm umfasst unterschiedliche Genres, von Jazz über World bis Singer/Songwriter und Klassik. Das Konzept ist aus den bisherigen DonnerSzenen-Sommern bekannt und bewährt: An acht Donnerstagen im Sommer werden pro Abend fünf Höfe mit je drei Kurzkonzerten bzw. kurzen Lesungen in drei Teilen bespielt.

Improvisation und Inspiration

Dank versetzter Beginnzeiten haben Besucher die Möglichkeit, mit Freunden und Familie durch die Klagenfurter Altstadt zu schlendern und mehrere kulturelle Erlebnisse an einem Abend zu genießen. Die Klagenfurter Altstadt wird so zur Kulisse für Improvisation und Inspiration. Der Eintritt ist kostenlos.

DonnerSzenen-Comeback

Neben bereits bekannten Innenhöfen wie dem Alten Rathaus, dem Ossiacher oder dem Bamberger Hof steht heuer den Besuchern auch der Hof im Palais Goess am Alten Platz offen. Andere private Höfe Klagenfurts feiern heuer wieder ein DonnerSzenen-Comeback, wie etwa der Hof der Familie Grüner in der Bahnhofstraße oder der Hof der Familie Keller am Waagplatz. Außerdem konnte das altehrwürdige Haus der Architektur am St. Veiter Ring als Regenspielort mitaufgenommen werden.