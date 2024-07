Täter unbekannt: Einbruchsdiebstahl in Vereinslokal

Eine unbekannte Täterschaft brach im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagabend durch Aufbrechen der Eingangstüre in ein Vereinslokal in der Gemeinde Weißenstein ein. Im Gebäude selbst wurde eine weitere Türe aufgebrochen. Gestohlen wurde eine unbekannte Menge an Softdrinks. Durch die Tat entstand Sachschaden in bis dato unbekannter Höhe.